﻿聞「造人」耍手擰頭 呂慧儀呻與老公少傾偈

呂慧儀昨為無線處境劇《愛‧回家之開心速遞》開工，她稱拍攝該劇工時不算太辛苦，一星期有三日可回家湊兒子「蟹籽」，亦齊齊追劇，「囝囝一見到片頭就嗌媽咪，又唔畀我講嘢要我聽佢講，而且佢好霸道，唔准我同爹哋傾計同錫錫，只可以錫晒佢。」



至於老公黃文迪將參演網劇《飛虎極戰》，呂慧儀透露老公已開始食減肥餐和操肌，兒子更有樣學樣一起做掌上壓，非常搞笑！問到可會追多個時，她即耍手擰頭道：「我同老公各有各忙，連傾偈都冇時間，我成日食Lonely Dinner，加上養小朋友責任好大，以我能力一個就OK！」