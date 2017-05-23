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﻿阿Yu尊重囡囡拒追求者

2017-05-23 列印
■阿Yu自言已過食極唔肥階段。
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  趙頌茹（阿Yu）昨晚出席一美容院晚宴，身形纖瘦的她直言已不是年輕時般食極唔肥，現要努力做運動和控制飲食，又謂湊小朋友也需很大運動量，一手拎米一手拖女，問有否親子運動？阿Yu笑說每逢做Sit-Up，女兒都會爬在她身上加重負擔。至於有否追求者？阿Yu說：「冇，從來都唔出街，出街都係湊女，我問過佢哋（想媽媽有男友嗎？），佢哋唔想話唔需要，有媽咪陪就OK，我尊重小朋友意願，佢哋唔制所以我會落閘。」
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