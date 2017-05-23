﻿阿Yu尊重囡囡拒追求者

皇家馬德里周日西甲煞科戰作客2:0擊敗馬拉加，重奪失落四季的聯賽錦標，球員無分正副選盡情狂歡。事實上該隊封王關鍵正是得益於輪換制，不像過往三季般過度依賴BBC鋒線，變成「人人都是功臣，人人皆可慶祝」。 只需一分便可封王的皇馬，今仗藉C朗拿度和賓施馬上下半場各建一功，兩球淨勝馬拉加，三分壓倒同日主場4:2反勝伊巴的巴塞隆拿封王。 銀河艦隊眾將賽後即從馬拉加飛返馬德里出席勝利巡遊，體現人人都是功臣的精髓。本季C朗、賓施馬和加里夫巴利共入四十三球，估全隊一百○六球僅百分之四十一，其餘十八人貢獻餘下的六十三球，當中副選收錄四十五球，後備力量正是勝負關鍵。C朗亦喜言：「施丹管...

2017-05-23