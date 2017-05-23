﻿為監製搖滾電影行紅地氈 何超儀拖陳子聰甜遊康城

第70屆康城影展進行得如火如荼，原來賭王千金何超儀也低調去了康城，與大病初瘉的老公陳子聰拍拖出席她有份監製的非競賽片《How to talk to girls at parties》首映，更與女主角妮歌潔曼及新晉玉女Elle Fanning一起觀賞該片，完場時獲觀眾及媒體起立鼓掌達兩分鐘，超儀直言對此片參與不多，能掹車邊沾光，已感興奮。



何超儀今年將全面復工，除推出籌備了年多的新唱片外，原來早前她為電影《How to talk to girls at parties》（HTTTG）作監製，該片是由妮歌潔曼、Elle Fanning主演，曾經憑電影《Rabbit Hole》獲奧斯卡提名的John Cameron Mitchell導演的最新作品。



超儀坦言非常仰慕John的才華，亦對劇本非常欣賞。電影的背景設定在70年代末的倫敦，當時post punk音樂遍地開花，電影說兩名外星人化身地球人，來到倫敦，遇上「崩后」妮歌，發生了一連串有趣又浪漫的奇遇，超儀坦言戲內的夾band及搖滾音樂，令她很有共鳴。而她與導演John Cameron Mitchelle更一見如故，兩人對電影及音樂都有不少共同喜好，事後更商談了其他合作計劃。



超儀到康城，除出席電影首映外，亦參加了Vanity Fair的派對，稍後亦會出席Amfar的慈善晚會。



Netflix入圍主競賽電影《The Meyerowitz Stories》昨日舉行首映禮，導演Noah Baumbach率領一眾演員德斯汀荷夫曼、賓史迪拿、阿當桑迪拿及愛瑪湯遜等現身，電影入圍時大受爭議，幸好獲影評人大讚，日前首映後更獲全場站立4分鐘拍掌致意。昨日原來朱茵都有行紅地氈，她以一襲黑白露腰裙亮相，十分高貴。



本報記者