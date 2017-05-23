﻿苦等4年 觀音兵得米 何超雲偕肥仔新歡甜蜜行

上周五(19日)，賭王何鴻燊三房孻仔何猷啟(Orlando)突然自爆同以色列索模女友Angelika一年情玩完，何家公子速刪ig療情傷。另一邊廂，Dry咗4年嘅索胞姊超雲，卻被本報發現有新戀情。超雲自13年初與陳山聰分手後，觀音兵Kevin一直默默守候女神身邊。近日，肥仔兵哥疑關係升級，苦戀4年，正式追掂女神。日前下午，薄妝超雲翻脹少少與Kevin雙雙現身銅鑼灣買料整咖啡。兩人貼頭揀料，超有默契。「守護天使」Kevin全程笑到腰果眼，仲買cakeo氹女，冧樣出晒面囉！ 採訪 : 梁志明



28歲的何超雲，2011年戀上比自己大12年的陳山聰，兩人周遊列國歎世界高調拍拖。曾經融入百億何家的陳山聰和女友雙雙發福。惜13年初，超雲狠撇男友，積極做運動後回復「索雲」！近年，專心幫母親打理生意的超雲變身宅女，但單身路上有舊同學及好友肥仔Kevin做護花使者。



買蛋糕冧女



據悉，貌似藝人肥仔聰(林子聰)的Kevin經常要穿梭香港、北京和澳洲三地，ABC的他廣東話不佳，但英語流利，每次返港總會抽時間跟女神超雲見面。去年中又試過被影與超雲同車返布力徑大宅，關係非淺。



近日，Kevin與超雲關係升級，有愛情滋潤的「索雲」手臂長肉幸福肥。日前下午三時許，薄妝超雲穿上白Tee黑褲、束上半截辮仔孖新歡去時代廣場行街。兩人先連體去city'super買料整咖啡。超雲睇乜，Kevin就睇乜，全程投其所好。見超雲揀了一包北海道焙煎咖啡，然後揀濾杯。由於款式好多，千金拿不定主意，就貼頭問Kevin意見，二人有商有量甚有默契。買完咖啡及配件，Kevin與超雲耳語幾句，就急步去附近的日本cake shop cha-no-wa（茶の環）買抹茶蛋糕，買完即速返後門會合女友。超雲見對方買心愛甜品，冧笑回應。然後一齊步上女方坐駕，回家撐枱腳歎咖啡蛋糕做下午茶。