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﻿猷啟甩拖

2017-05-23 列印
■何猷啟上周五在個人網誌撰分手宣言。
■猷啟和Angelika的一年情告終。
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　　超雲有新戀情，胞弟猷啟上周就宣佈和以色列索模女友Angelika Nikolaeva「分訊」，有人歡喜有人愁。猷啟回應謂已分手一段日子：「我哋係和平分手，覺得應該分開，想低調處理。」
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