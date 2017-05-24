﻿做主持講兩性話題 林芊妤吳日言互揭房事

瑜伽女神林芊妤（Coffee）和人妻吳日言（Yan），及樓南光主持的奇妙電視節目《吾男吾女》，節目中大談「偷食」、無性婚姻等兩性敏感話題。兩女一拍即合，可以赤條條地研討得更加透徹，唔使收收埋埋。最搞笑兩人互相爆料，Coffee篤爆阿Yan同老公房事會玩滴蠟；阿Yan大爆Coffee收埋催情香水來勾引大隻男友，愈爆愈多，夠晒精采。



話題夠爆炸性的清談節目《吾男吾女》，邀得利嘉兒、李蕙敏、小肥、趙頌茹、林雅詩和黃榕等做嘉賓。其中利嘉兒受訪的一集大講偷食熱點，又介紹成人玩具用品，兩主持更即場試驗刺激感，Coffee笑指阿Yan體驗完低溫滴蠟的高潮feel，已即時帶回家同老公分享！阿Yan笑到合不攏嘴有所保留反爆：「佢夠有拎走催情香水啦！」



「性愛可有可無」



被爆拎催情香水，Coffee解釋說：「我師奶上身，唔通有免費嘢唔攞咩！但放喺屋企未用過。」阿Yan眼中的Coffee好hot，令她羨慕不已。對此，Coffee卻否定道：「其實性愛對我嚟講可有可無，因為我比較重心靈溝通，真正需要嘅係阿Yan。」阿Yan堅持那是夫妻生活正常需要。能夠搵到阿Yan做朋友，Coffee有感而發爆以往在TVB工作時曾出心幫某些女藝人，點知反過來被桶一刀，在監製前打她小「報告」，自此提醒在圈中工作要收埋自己，但在吳日言面前可以坦承相處，吳日言笑說：「因為我哋太真，對比有啲嘉賓造假，皮笑肉不笑反應，真係相映成趣。」



採訪：方騫平 服裝：Yeechoo （Coffee）、Every pretty thing（Yan）



場地：Catalunya Hong Kong