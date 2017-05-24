﻿過百藝員為TVB新App造勢 big big channel 6.23 率先下載體驗

TVB自去年4月推出全新網絡平台myTV SUPER，為廣大巿民提供嶄新電視體驗，至今用戶已超過350萬。適逢踏入50周年台慶，TVB繼續開創先河，將於7月23日推出全新免費App「大台網」（ big big channel），為全球華人觀眾提供更多至新至潮的多媒體視訊體驗。為隆重其事，昨天過百藝人齊集TVB為新App造勢，並高呼口號「6.23全球體驗 7.23全球啟動」，「big big channel」的Icon「大明猩」更首度登場，Cute得個個藝人都爭住攬。想率先體驗「big big channel」，觀眾可於6月23日開始下載，親身感受既多元化又創新的一站式娛樂資訊內容。



「big big channel」有別於一般的App，它集傳統電視、社交平台及手機應用程式（App）於一身，能網羅藝人、歌手及中、日、韓、台的網絡紅人（KOL），他們會隨時隨地直播及上載影片，與用戶分享美容、美食、校園、親子、音樂及旅遊等熱爆資訊，到時大家可隨時知道及掌握世界各地最Hit、最潮的熱話及訊息。而藝人更會親身分享最新動向、生活實況及獨家幕後猛料，Fans可全天候24小時追蹤他們的消息。



與偶像互動留言



此App最吸引的地方是用戶可即時與偶像互動、留言，作零時差、零距離的接觸。而「big big channel」更開設娛樂專區，提供好多創新的遊戲，率先登場的有「明星麻雀王大賽」和「明星Game超聯大賽」，由藝人互動對壘，用戶可參與其中為自己的偶像打氣；更難得是用戶還可與歌手合唱最Hit的歌曲，並將影片與好友分享。



「大明猩」落區巡遊



昨日TVB旗下超過一百位藝員出席《big big channel 全球體驗發佈會》，隆重介紹有關詳情，活動高潮是全體藝員大叫口號「6.23全球體驗 7.23全球啟動」，聲勢非常浩大。而「big big channel」的Icon「大明猩」亦首度亮相，現場既有俊男助陣，又美女如雲，但得意可愛的「大明猩」一樣搶盡風頭。想一睹「大明猩」的風采，他將於下月初開始，陸續到港九各區鬧市巡遊，與市民見面，大家不容錯過。



娛樂性豐富唔會悶



活動後多位藝員大讚新App夠創新，三屆視帝黎耀祥就坦言：「個App構思夠多元化，每個藝人可透過呢個平台做好多嘢，甚至開展自己嘅平台，諗個題目自己去Run，夠紅仲可以搵埋廣告商落廣告，商機無限大。」而TVB非戲劇製作助理總經理余詠珊稱：「呢個係全新媒體，巿面上未有，所有內容都係重新做嘅，第一會幫好多Artist做唔同嘅嘢，例如：6月23日有個麻將大賽，網上又會有Live如藝人扮蒙面歌手叫觀眾估，娛樂性非常豐富，藝人仲可以同觀眾一齊做戲同唱歌，觀眾喺呢個網絡世界唔會覺得悶，未來仲會有短嘅網劇。」TVB節目及製作副總經理杜之克續說：「呢個平台唔係淨係畀香港，全球都可以Download。」而二人均表示最多人喜歡的事物都會集中在這個App，未來華人世界食咩、玩咩，想搵嘅嘢，呢個App有齊晒。



撰文：李佩儀 協力：杜淑霞