今晚歐霸盃決賽將在瑞典中立場上演，曼聯領隊摩連奴向來在決賽捧盃率高企，但球隊本季和局一樣多。阿積士近況甚佳，惟此賽事過去六次遠征未嚐一勝。雙方法定時間恐難分勝負，冷敲和，冠軍熱捧紅魔。 （now670台、Fox Sports Play App周四凌晨2:45直播） 曼聯贏得歐霸盃冠軍，即獲下季歐聯參賽資格，將帥豪言志在必得。中場桑馬達直言︰「我們應該每季都參戰歐聯，在球會最頂級賽事獻技，故歐霸盃和歐聯入場券對己隊很重要。」不過，紅魔各賽事近十場三勝五和兩負，單計過去十場歐霸盃法定時間六勝四和，和局比例甚高。 阿積士所有戰線近十仗七勝三負，狀態理想，但近六次失去主場之...

2017-05-24