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﻿與觀眾互動有諗頭

2017-05-24 列印
■陳凱琳：「呢個意念好創新，每個藝人Show到自己嘅Talent，又可以透過平台同Fans有多啲互動，而我好鍾意整甜品，都想拍啲片教人整蛋糕、整啲特色甜品。」
■陸浩明：「個App最正係不論一線主角，定小人物或綠葉角色，可以諗啲自己鍾意嘅嘢去做，我鍾意煮嘢食，整個節目叫『亂煮』，搵啲食譜煮完叫肥媽嚟試食都幾好。」
■高海寧：「幾吸引，最鍾意可以Live同觀眾一齊睇劇、做戲同合唱，大家互動多咗，又可以拍片放上網，真係好好玩，我諗我會帶大家食好嘢，然後再教做運動Keep Fit。」
■吳業坤：「係個創新嘅App，觀眾除咗喺電視睇到我哋，可透過平台多啲互動，拉近大家嘅距離，有時我自己一個練歌好悶，如果有觀眾入嚟睇，畀啲意見就好啦！」
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　　對於全新的「big big channel」，藝員均激讚，而且提供好多Idea與觀眾互動。
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