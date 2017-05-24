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﻿小齊梁漢文紅館撐五月天

2017-05-24 列印
■（左起）小齊、五月天主音阿信和梁漢文齊會知音！
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　　五月天《人生無限公司》世界巡迴演唱會香港站前晚舉行第九場，更找來任賢齊及梁漢文（梁炳）任嘉賓一起「打卡上班」，齊合唱《傷心的人別聽慢歌》。

　　小齊笑言：「每年五月我都唔敢喺香港，大家買唔到飛都搵我。聽講超時要罰錢，但五月天最錫歌迷。」阿信帶笑回應：「如果超時罰錢，他（任賢齊）付上半場，漢文哥付下半場。」全場隨即尖叫。梁炳笑言來看演唱會，卻被小齊拉上台，毫無準備下，上到台就跟他們一起「上班」，以歌會友！

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