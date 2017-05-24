﻿李珊珊重申：本人沒有大病

96年港姐冠軍李珊珊早前致力籌備慈善拍賣港姐后冠卻遇阻滯，有報道指她為今次拍賣活動勞心勞力引致腦瘤復發，一度發燒休克入院。



李珊珊昨在微博留言稱從朋友得知有關報道，但因要埋首寫稿不想分心，只引述了她4月尾在本報撰寫的專欄中，曾講述入院因由。她在專欄承認今年曾入院，原因是「年紀大零件要維修」，促外界不用大驚小怪，強調「本人沒有大病，只是有些病痛，需要基本治療及時間康復」並坦言過去四個月，因配合身體狀態而放緩籌備拍賣后冠的步伐，醫生更語重心長叮囑她慎防勞累及壓力拖曳康復進度，但她仍有信心搞好拍賣。