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﻿妮歌康城被柴台眼濕濕

2017-05-24 列印
　　第70屆康城影展進行得如火如荼，金像影后妮歌潔曼今屆共有四套作品展映，當中她主演的《聖鹿獵殺》及《The Beguiled》均入圍主競賽部份，有份爭金棕櫚獎，難怪近日紅地氈上總會見到其蹤影。

　　當中妮歌與哥連法路主演的《聖鹿獵殺》於香港時間昨日凌晨舉行首映，兩人聯同導演Yorgos Lanthimos等盛裝行紅地氈，妮歌的歌手老公Keith Urban亦有現身支持。不過首映後，未知是否因情節太暴力露骨，令不少觀眾喝倒采，致妮歌心情帶點激動，忍不住眼濕濕之餘，更攬實老公，而Keith亦回抱兼錫錫老婆玉手予以安慰及晒恩愛。

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