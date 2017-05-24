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﻿于素秋長眠三藩市

2017-05-24 列印
■于素秋早前病逝。資料圖片
■于素秋的靈堂佈置簡約優雅。
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  著名武打女星于素秋，於美國時間本月12日因肺炎安詳離世，享年89歲。其家人於當地時間22日在三藩市柯瑪活倫紀念陵園殯儀館，採佛教儀式設靈，靈堂以簡單優雅風格佈置，眾多親朋戚友及徒弟送贈花圈致意，現場亦播放于素秋生前經典作品，懷緬一代女俠風采。

　　于素秋的孻仔麥耀文表示，母親遺容面帶微笑。此外，于素秋的遺體將於當地時間23日出殯，長眠三藩市。

《星島日報》記者梁穎欣直擊報道
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