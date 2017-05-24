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﻿星級業主

2017-05-24 列印
Moiselle太子陳柏熹 豪擲近6,000萬元買入兩個單位，其中一個特色單位是11座地下，實用面積1,732呎、連1,200呎花園，實呎價為2.26萬元，約3,900萬；另一個則是同座的900餘呎單位。
關智斌 以1,694萬元購入一個實用面積968呎單位，呎價為17,500元。
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　　新世界發展的西貢清水灣傲瀧備受名人紅星追捧，太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明和龔嘉欣等先後到場參觀，Moiselle太子陳柏熹則多次拉好友關之琳去幫眼睇樓。
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