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﻿于素秋入土為安

2017-05-25 列印
■于素秋的遺照笑容祥和。
■于素秋靈柩入土前由法師頌經。
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  著名武打女星于素秋早前因肺炎病逝美國，其喪禮於美國三藩市時間23日，在當地的柯瑪活倫紀念陵園殯儀館舉行，她的至親好友都有到場送別。儀式以佛教儀式進行，先由家人為于素秋遺體蓋被，接着親朋好友上香致祭、誦經祈福、並由墓園負責人以中英文講述于素秋女士生平，並答謝所有親友的慰問，最後家人瞻仰遺容；于素秋靈柩與丈夫麥炳榮同埋墓園。

  喪禮上的帛金，家人將全數捐出予三藩市佛光山三寶寺。另外，因有香港的朋友未能赴美與于素秋作最後道別，家人正考慮在港再安排儀式。

《星島日報》記者黃偉江直擊報道



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