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﻿岑麗香無懼黑雨照開工

2017-05-25 列印
■岑麗香無懼黑雨照開工。
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　　岑麗香昨日在黑色暴雨下現身銅鑼灣露天活動，她表示最擔心塞車遲到，自小在溫哥華長大，早已習慣落雨出街，而且拍劇在下雨天也會照拍，雖然在台上仍有幾滴雨，幸好未有令香香變成落湯雞，問老公強強有冇擔心她在惡劣天氣下出門？香香說：「他回加拿大工作幾星期，自己一個在港已習慣。」香香又透露正拍攝的《溏心風暴3》將於7月到葡萄牙取景，令她非常期待，說到歐洲近日多恐襲，香香相信公司會衡量情況，確定安全才會出發。
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