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﻿譚凱琪有意接泳衣騷

2017-05-25 列印
■譚凱琪罕有地谷胸見人，性感養眼。
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　　譚凱琪（Zoie）前晚谷胸現身夜店活動，她表示劇集《不懂撒嬌的女人》播出後多了搵外快機會，更因劇集以4K拍攝而獲化妝品商戶垂青，現正洽談拍廣告，難得性感見人的Zoie笑言不介意操Fit身形再接泳衣騷。問到劇中裸背上陣是否性感極限？她坦言不想被框死，但凡電視能播的尺度都可接受，但就未有湯唯般好身材，故難效法湯唯在《色，戒》中的全裸演出。

　　同場的莊思敏自爆曾因飲了疑似假酒而短暫失明數分鐘，她說：「只飲了半杯紅酒便看不到東西，幸好數分鐘後便看得見，醫生說是酒精敏感，近期再飲酒也沒事。」不過，她直言不會飲到「斷片」，一定會在失去意識前離場，以免讓男士有藉口做壞事。
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