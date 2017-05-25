 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 娛樂

﻿四代「占士邦」 哀悼羅渣摩亞

2017-05-25 列印
■丹尼爾亦有貼文悼念羅渣。
■辛康納利讚揚羅渣致力行善。
■左起：鐵摩、羅渣及皮雅斯96年聚首一堂。
Previous Next

  英國傳奇影星、一代「占士邦」羅渣摩亞（Roger Moore）前日於瑞士因癌症去世，享年89歲，曾演過占士邦的辛康納利、鐵摩達頓、皮雅斯布士南和丹尼爾格力，以及眾多影星紛於社交網貼文悼念。

  現年86歲的首代占士邦辛康納利發聲明，讚揚羅渣生前致力行善，「羅渣將被世人懷念」；皮雅斯說：「羅渣是偉大的占士邦……我們將懷念你的幽默風格」；丹尼爾則於《鐵金剛》社交專頁上載與羅渣的合照，留言道：「沒人比你演得更好！」圖：資料圖片







想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd