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﻿個唱爆恐襲後首現身 Ariana憔悴返抵美國

2017-05-25 列印
■Ariana與媽咪Joan感情深厚。
■Ariana獲男友Mac安慰。
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  23歲的美國樂壇小天后Ariana Grande大前日於英國曼徹斯特舉行演唱會，完場時遭受自殺式炸彈襲擊，導致22人死亡，至少59人受傷。主角Ariana大受打擊，她在Twitter留言向歌迷道歉，更稱「心碎了」，更中斷在英國的巡演。

　　事發後一直未有現身的Ariana，昨日乘坐私人飛機返抵美國佛羅里達州，她被拍到落機時身穿黑衣，神情哀痛兼容顏憔悴，男友Mac Miller與親友上前安慰，Ariana與男友緊緊相擁。另外，有報道Ariana的媽媽Joan於恐襲後在現場幫忙約10名粉絲於後台逃離場館，又安慰驚慌的粉絲。雖然Ariana暫停英國巡演，但另一天后Katy Perry卻無懼恐襲陰霾，繼續參與本周六及日在英國舉行的一個音樂會，同場還有Lana Del Ray、Lorde等紅星。圖：網上圖片
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