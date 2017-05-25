 Advertisement
  • 2017年5月25日 星期四
  • 24º
  • 82%
熱門： ArianaUGL曾燕紅鷹君海獅

日報新聞 > 娛樂

﻿甜講手機

2017-05-25 列印
■姚子羚猛用手掩住細聲講，面露冧樣。
■買咗零食，再返紅山半島愛巢。
Previous Next

　　另一日，姚子羚好薄妝戴帽遮樣去銅鑼灣時代廣場超市買零食。她推住購物車邊行邊講電話。傾傾吓，索性停低專心傾，見她壓低把聲嬌嬌嗲嗲，冧樣出晒嚟，原來同未婚夫鄭子邦傾密偈！招呼完honey，子羚才繼續揀軟糖、薯片等零食，買滿一大袋走人。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd