 Advertisement
  • 2017年5月26日 星期五
  • 25º
  • 80%
熱門： 暴雨恐襲海獅金宇彬喬治小王子

日報新聞 > 娛樂

﻿跨界合唱新歌 吳業坤JW堅拒做「情侶」

2017-05-26 列印
■吳業坤和JW許下承諾，新歌兩個月內網上點擊率有100萬，就孖住開小型音樂會回饋歌迷。
■近日，兩位最佳拍檔頻頻孖住演出。
■二人互窒，無愛火，卻有大堆笑料。
■合唱新歌《原來只因深愛著》，兩人保持距離。
■JW爆坤哥女神條件，似係翻講佢同Super Girls隊長Aka(右)嘅「舊史」。
■人氣坤哥，去年在紅館舉行處男演唱會邀得楊千嬅做嘉賓。
■年初，JW在有米男友Tarzan的生日會上送吻，好sweet。
Previous Next

        最近吳業坤和JW（王灝兒）破天荒跨公司合作，將兩人代表作《原來她不夠愛我》及《矛盾一生》製作班底合體，創作一首全新合唱歌《原來只因深愛著》，新歌上載一日點擊率高達18萬。不過，兩人拒以金童玉女姿態來演繹，而係各自唱出對愛情的觀感，所以不論公開合唱或拍MV都唔會拖手。

坤哥早於兩年前，透過JW經理人跟對方結緣，認為大家把聲好夾，有意合唱，直至半年前排除萬難撮成好事。坤哥形容今次跨公司合作件事遠大於做一首歌，雙方班底都要時間磨合，既出錢又要付出誠意。JW認為兩間公司可以將利益衝突豁出去好難得，可以考慮再下一城出合輯(專輯)。新歌是講述坤哥不再是《原來她不夠愛我》只懂做「兵」的小男孩，他笑言有種抽身要走出小男孩驅殼，他謂：「人係要成長，唔可以因為觀眾鍾意就食老本，更何況我本質唔係戇居居，唔想造假。」

男友監場

　　兩人形容對方只係最佳拍檔，唔會撻得着，坤哥笑說：「唔鍾意就唔鍾意O架啦，正如有人鍾意食咖哩雞，有啲人食海南雞啫！」JW帶點疑惑反問：「點解用雞嚟比喻我？佢唔會鍾意我，因為佢鍾意腳長，高、瘦身材！(暗示係坤哥前度Super Girls隊長Aka)」坤哥一臉尷尬指係舊聞。而JW自爆拍MV當日，卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)來捧場，卻非監場。坤哥即爆料說：「我見到JW男友之後都無乜同佢講嘢，費事個男仔有乜誤會啦，作為男仔都好明白嗰份佔有欲嘅。」







採訪：方騫平

髮型：Hin@IL Colpo (JW)　化妝：Sheryl (JW)　場地：THE WAVE
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd