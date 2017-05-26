﻿跨界合唱新歌 吳業坤JW堅拒做「情侶」

最近吳業坤和JW（王灝兒）破天荒跨公司合作，將兩人代表作《原來她不夠愛我》及《矛盾一生》製作班底合體，創作一首全新合唱歌《原來只因深愛著》，新歌上載一日點擊率高達18萬。不過，兩人拒以金童玉女姿態來演繹，而係各自唱出對愛情的觀感，所以不論公開合唱或拍MV都唔會拖手。



坤哥早於兩年前，透過JW經理人跟對方結緣，認為大家把聲好夾，有意合唱，直至半年前排除萬難撮成好事。坤哥形容今次跨公司合作件事遠大於做一首歌，雙方班底都要時間磨合，既出錢又要付出誠意。JW認為兩間公司可以將利益衝突豁出去好難得，可以考慮再下一城出合輯(專輯)。新歌是講述坤哥不再是《原來她不夠愛我》只懂做「兵」的小男孩，他笑言有種抽身要走出小男孩驅殼，他謂：「人係要成長，唔可以因為觀眾鍾意就食老本，更何況我本質唔係戇居居，唔想造假。」



男友監場



兩人形容對方只係最佳拍檔，唔會撻得着，坤哥笑說：「唔鍾意就唔鍾意O架啦，正如有人鍾意食咖哩雞，有啲人食海南雞啫！」JW帶點疑惑反問：「點解用雞嚟比喻我？佢唔會鍾意我，因為佢鍾意腳長，高、瘦身材！(暗示係坤哥前度Super Girls隊長Aka)」坤哥一臉尷尬指係舊聞。而JW自爆拍MV當日，卓悅太子爺男友葉韋彤(Tarzan)來捧場，卻非監場。坤哥即爆料說：「我見到JW男友之後都無乜同佢講嘢，費事個男仔有乜誤會啦，作為男仔都好明白嗰份佔有欲嘅。」















採訪：方騫平



髮型：Hin@IL Colpo (JW) 化妝：Sheryl (JW) 場地：THE WAVE