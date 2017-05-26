﻿上訴得直 陳志雲笑談出書「爆」影圈

苦等7年，56歲的陳志雲（Stephen）涉貪案月前終極上訴得直，無官非一身輕，更可全情投入6月22日至27日舞台劇《雷雨對日出》演出。劇中飾演曹禺的Stephen，將演繹錯綜複雜的悲劇人物。提到有人邀他出自傳，志雲大師忽發奇想說：「倒不如寫本創意著作《假如（余）我係樂易玲》，下集係《其實我係余詠珊》，以樂易玲角度出發爆演藝界事情，哈！仲可以拍成舞台劇O添，幾有趣好玩。」



去年10月，陳志雲的處男舞台劇《莎士對比亞》獲好評，當晚的慶功宴上已獲導演邀請再演「中國莎士比亞」曹禺，劇中人受文化背景及政治氣候衝擊，一生陷入痛苦中，Stephen自言會盡力去演。



「王喜迷戀我」



重提官司期間，多年好友王喜對他不離不棄，戲中飾演兩兄弟的二人卻有激烈爭吵戲，陳志雲不忿被對方侮辱而怒摑他，志雲大師強調正式時唔會留手打：「阿喜仲叫我落力啲打。」現實中的王喜好錫陳志雲，連當事人都有疑問，曾問王喜係咪迷戀佢，他自爆道：「我問過佢係咪迷戀我？點知佢否定，仲回應話：『你一刻都吸引唔到我！』我諗係真心話嚟，因為喜哥對身邊每個朋友都咁好。」王喜向志雲大師大派檸檬，陳志雲無嬲，反而大笑話：「我又無要求佢喜歡我，唔覺好酸。」



邀出自傳



陳志雲的經歷吸引到出版社邀請出自傳，他大笑說：「同六嬸方逸華比，我人生履歷梗係無咁豐富啦，或者考慮出一啲關於哲理性有心靈雞湯作用嘅書，撰寫創作小說都唔錯。樂易玲好玩得，由佢角度出發寫本《假如（余）我係樂易玲》爆無線所見所聞都得喎，但要有職業操守，又唔可以傷害到人，唔易拿揑。」



提到唐詩詠同洪永城「分訊」，作為Natalie朋友的Stephen笑說：「咁恭喜佢哋可以重新選擇，其實感情事無分錯對，係要揀適合嘅。唯一可以講認識中嘅詩詠對男友真係好體貼，的確係最佳女朋友，而且當年同崔建邦拍拖都無計較男方冇錢，連我都唔抵得提佢：『係咪要諗清楚？』可見佢用情專一，唔貪錢揀偶囉。」



採訪︰方騫平