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﻿朱相昱娶車藝蓮 想生5位小朋友

2017-05-26 列印
■朱相昱與車藝蓮昨日行禮，恩愛地擺出心心甫士。
■一對新人於大批傳媒前甜蜜咀嘴。
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　　38歲的韓國男星朱相昱在2015年演出劇集《華麗的誘惑》時，撻着較他年輕7載的拍檔車藝蓮，兩人拍拖年多之後，昨於首爾廣津區一間酒店舉行婚禮。一對新人在婚禮前一起見記者，更大擺心心甫士，又於鏡頭前咀嘴，認真甜到漏！

　　新娘子車藝蓮表示婚前一晚心情緊張，完全睡不着，因而喝了兩瓶燒酒；朱相昱則表示兩人都很喜歡小朋友，更已有生育計劃，「現時希望可以生兩個BB，若然有能力的話，我們想生夠5個BB！」

圖：網上圖片



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