﻿KAT-TUN棄將田中聖涉藏大麻被捕

日本尊尼組合KAT-TUN前成員田中聖，曾因私自經營夜店及上載露體照片，於2013年被尊尼事務所炒魷後，前日傍晚再因被搜出車內藏毒而被捕。據日本傳媒報道，田中聖前日傍晚駕車經過東京澀谷區時見到有警車，突然把車子加速，警察覺得可疑，於是上前截查，並於司機位旁搜出大麻及捲大麻用的紙章，即時將田中聖拘捕，惟他否認大麻屬他所擁有。



田中聖去年在一個節目上進行毒理測試，當時呈陰性，顯示他沒有吸毒；而他脫離KAT-TUN後，於14年另組樂隊INKT，今年3月開始舉行48場巡演，但事後藏毒案後往後的演出均告取消。







