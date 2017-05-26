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﻿黃伊汶笑囝囝頭腦簡單

2017-05-26 列印
■親自湊仔的黃伊汶嗌辛苦。
■已為人妻兼人母的黃伊汶，露前露後仍有睇頭。
■陳嘉桓試過在網上買泳衣貨不對辦。
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  黃伊汶（Emme）及陳嘉桓（Rose）昨日出席一產品發佈會，Emme透露，自家手錶品牌也有網店，生意不俗，日前更於汕頭投資7位數字（百萬元計）開設第三間分店，希望分店能遍佈內地每一個省份，目標開二、三十間，但不奢望品牌能上巿。

  談到一歲零兩個月的囝囝陳真仍未懂說話，但已能合上眼通屋跑，Emme笑指囝囝四肢發達頭腦簡單。不過早前工人姐姐放假10天，Emme要全天候湊仔，雖然辛苦但跟囝囝關係更親密，反而不想工人回來。同場的Rose透露有網購習慣，最高試過一次過買萬元物品，亦試過買泳衣貨不對辦，上圍杯位少得不夠遮，相當搞笑。
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