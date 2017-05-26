﻿陳柏宇入紙 7月迎娶未婚妻

陳柏宇將於7月迎娶未婚妻符曉薇，一對準新人早前已飛往英國影婚照；昨再被發現已入紙註冊結婚。談到英國曼徹斯特日前發生爆炸案，陳柏宇昨到電台宣傳新歌《行屍走肉》時，稱幸好已回來，問有否經過事發地點？他表示不知道案件發生的位置，之前在當地景點及街景拍照，揀選人流不多的地方取景。



對於近年歐洲屢發生恐襲，可會避去當地度蜜月？陳柏宇說：「冇計劃去歐洲，冇得驚，盡量避免，會去陽光與海灘地方安全啲。」談到《行》曲講述對一件事失去熱情，問他曾否對某事有「行屍走肉」的感覺？陳柏宇坦言不會強迫做不喜歡的事，笑言打機及煲劇或有這感覺，兩者都要投資很多時間，但玩到沒趣而又不想放棄時，就像行屍走肉般繼續落去。