﻿否認忽然富貴 廖碧兒堅持靠自己

38歲的廖碧兒（Bernice）近日跟河國榮、李尚正和盧頌恩（妹頭）主持奇妙電視節目《香港有寶證》，捐窿捐罅搵香港奇寶。有傳她秘撻中年富豪，忽然富貴搬入大埔千萬豪宅，又出紅酒、開酒吧、搞中央廚房，o依家打風流工，Bernice澄清說：「咁隱形？喺邊度呀？辛苦咁多年，我可以照顧到自己！」單身Bernice更自爆有好多人追，當中有無富豪級人馬？她強調：「交友錢唔係最重要，要講求大家有冇溝通。」



加拿大長大的廖碧兒回流香港十多年，向來對中國文化好有興趣，主持新節目《香港有寶證》能滿足她的喜好，因為當中訪問到有趣的失傳行業，如香港唯一僅存手雕麻將女師傅何秀湄、手繪廣彩藝術家等，寓工作於娛樂，節目尾聲設有估行內術語環節，她幾乎每次都估中。



近年，Bernice投資千萬自創紅酒品牌Bellavizio，自言如果在節目講紅酒，她一定會講到唔停得口，由凌晨4時去採摘葡萄、釀酒到品酒，累積了多年經驗好有心得，她說：「做酒興趣大於賺錢，得到獎項認同好有滿足感，見證到我嘅功夫。」問到係咪威畀做咖啡生意嘅「前度」陳豪睇？Bernice笑說：「唔可以咁比較，咖啡同紅酒唔匹配，紅酒要配美食，所以我哋唔會有機會crossover。」



現階段，碧兒好着重lifestyle，她強調道：「年紀大啦，工作同時，人生都要好好享受，之前工作得咁辛苦病住都要開工，點解唔過得開心啲？有瓦遮頭梗係想追求一家人開開心心啦，最錫自己嗰個其實係自己，有家人、有好朋友係福氣，而且我仲有一隻13歲寶貝狗要照顧，不愁寂寞。」



採訪：方騫平 服裝：Laurel 化妝、髮型：WILL Makeup



塲地：The Pawn by Tom Aikens