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﻿英國陷恐襲陰霾 《神奇女俠》倫敦首映取消

2017-05-26 列印
■「神奇女俠」姬嘉鐸曾想過放棄演藝事業。美聯社
■左起：Connie Nielsen、基斯派恩與姬嘉鐸為《神奇女俠》受訪。 美聯社
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　　美國小天后Ariana Grande日前於英國曼徹斯特市的演唱會完結時，發生恐襲造成22人死亡，Ariana取消餘下的英國及歐洲巡唱。於恐襲陰霾下，姬嘉鐸主演的電影《神奇女俠》亦取消原定在31日倫敦舉行首映。

  姬嘉鐸、基斯派恩等前日則在紐約宣傳《神》片，姬嘉鐸上名嘴Jimmy Fallon節目表示未落實被選中演出《蝙蝠俠對超人︰正義曙光》前，曾想過放棄演藝事業。

　　另外，莎蓮迪安於美國時間周二晚在賭城駐場演出時，不忘悼念死者，她在開場後叫觀眾站立及舉起手，「請為曼徹斯特站立，顯示我們關心他們。」
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