 Advertisement
  • 2017年5月26日 星期五
  • 25º
  • 80%
熱門： 暴雨恐襲海獅金宇彬喬治小王子

日報新聞 > 娛樂

﻿對住C君騎呢造型 阿Sa難忍笑呻「痛苦」

2017-05-26 列印
■C君演的富豪對阿Sa一見鍾情。
■C君扮晒冧向阿Sa送花，已搞到阿Sa笑不停。
Previous Next

　　蔡卓妍（阿Sa）出名愛笑，最近於電影《原諒他77次》與男主角周柏豪有感情戲外，更遇着飾演對她一見鍾情的富豪C君，不過卻令阿Sa投訴拍得「痛苦」！

　　在電影中主動出擊追求阿Sa的C君，這次頂着金色冬菇頭，加中式長衫造型，連他也不禁直言這個造型「不能原諒」，至於阿Sa更要看着他投入演戲，「痛苦」程度可以想像。不過C君仍未玩夠，頻頻在拍攝時「爆肚」，令阿Sa笑過不停，唯有大嗌「痛苦」。不過阿Sa亦讚C君有好大貢獻，在《原》片拍攝期間，為一眾演員及工作人員帶來了無限歡樂。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd