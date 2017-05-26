﻿高Ling拒Check男友手機

高海寧憑無線劇《不懂撒嬌的女人》中大受歡迎，她昨淺露事業線出席一電訊商手機活動時，直言電話對她非常重要，若忘記帶的話一定要回家拿，反而無帶銀包也無所謂。她續自言不會Check男友手機，但會先講明如果騙她就分手，她亦未有被男友Check過手機。



高海寧透露：「試過有男朋友同我講，因我唔Check佢電話，唔問佢幾時返屋企，佢反而會乖乖哋報告行蹤，大家會更珍惜對方。（珍惜到現在嗎？）仲維持好好嘅關係。」她稱後將拍攝網劇《飛虎極戰》，飾演性格硬朗的女警，與吳卓羲有較多對手戲，卻沒有感情線，她認為無感情戲更好，可更專心演繹角色性格。