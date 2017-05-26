﻿秒殺內地網民 34D趙碩之半裸牀照流出

出名肯做又夠博的趙碩之Wylie，早前自爆在內地網絡電影《愛上女蒲團3》中有性感演出，當中最引人入勝的是她被迫影裸照的情節，滿以為Wylie會效法其他女星以合成照蒙混過去就算，但本報記者從特別途徑取得這輯冶艷裸照，相中的Wylie全裸爬在牀上，Pat Pat僅以被單遮掩，露出白滑玉背和42吋長腿，另一張則見Wylie僅以黑色喱士透視Bra上陣，34D激凸上圍表露無遺，鏡頭前的Wylie更咬手指作挑逗性眼神，意識極之大膽。 撰文：彭保迦



經黃秋生親自調教過後，趙碩之的演技大躍進，去年更憑電視劇《隱世者們》中的「改造人C60」一角成功跑出，過去大半年密密北上拍戲的她，接Job純睇角色發揮，就如剛完成的網絡電影《愛上女蒲團3》，戲份雖不多，但勝在夜店DJ一角夠搶，慘被賤男迫影裸照後，Wylie竟由受害人變幫兇，協助賤男影其他女生裸照，情節迂迴又具挑戰性。



尺度非常大膽



Wylie玩到影裸照咁激？消息一出，內地網民亦即起勢刮閃片，本報記者經特別渠道取得數張半裸牀照，發覺這輯慾照意識和尺度都非常大膽，只見全裸瞓上牀的Wylie僅以被單遮着重要部位，露出白滑玉背和長腿，另一組相片則見透視黑喱士Bra的Wylie，對着鏡頭擺出自摸pose，雙手夾在胸前，34D上圍呼之欲出，加上三角小內褲邊更露出小腹上的泰文紋身，極度誘惑，配以挑逗性眼神，秒殺！



就此事，記者聯絡正為ViuTV趕拍新劇《詭探》的Wylie，得知慾照流出的她顯得十分緊張，細問照片內容和角度後才鬆口氣說：「其實劇照就個個人都有，唔知邊個流出，但輯相係我同房女伴揸機影的，當時真係底褲都無着，動作大啲都驚會走光，感覺好似當年拍寫真咁。」問到回復自由身的她接戲尺度時，Wylie即說：「都要睇角色係咪有需要，自己唔介意性感，只要出來效果靚就得，今次角色都有好大發揮，內心戲頗重，有時拍戲最開心遇到好對手，大家有交流，以前可能唔識，現在呢方面會有所追求。呢套戲班底好正，可以再跟陶大宇合作好開心，戲中會跟梁政嘉有場好激對手戲。」Wylie又透露在《詭探》飾演的偵探有大量動作場面，故近日要積極狂操體能。