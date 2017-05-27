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﻿徐子珊被騙食「童子尿蛋」

2017-05-27 列印
■子珊吃「童子尿蛋」時津津有味。網上圖片
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　　徐子珊早前參與內地綜藝節目《吃光全宇宙》時，被騙吃了由童子尿醃製而成的「醃蛋」，懵然不知的子珊更吃得津津有味。

　　話說這個節目需要到杭州玩遊戲兼品嘗當地特色美食，當其他主持一看到這個「醃蛋」立即面有難色；反而子珊則吃得很滋味，不過當她知道蛋是由童子尿醃成時，即忍不住尖叫：「不要講，不要講！」其後又苦笑說：「為甚麼要告訴我呢？我還吃了很多！」

　　除了吃童子尿蛋外，子珊又要上山下田，除了要用鋤頭挖笋，又要到泥塘捉鱔，由於太投入，她更被其他主持笑她是「女漢子」。
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