﻿蔣怡呻老公無時間陪囡囡

荃灣有個新樓盤「海之戀」開售，馬上出現排隊逼爆情況，今早進行抽籤揀樓時，已有數以千計準買家和經紀到場，售樓處擠得水洩不通，另外居屋康山花園最新成交再創新高價，呎價近一萬七千元一呎，成為全港最貴居屋，樓市相當火熱。 最近遇到一個官場中人，講起樓市狀況，他都同意針對香港的樓市熾熱，必須從增加供應入手，才可以幫到年輕人上樓。提到候任特首林鄭月娥的政綱，在增加土地方面，就建議可跟私人發展商合作，利用發展商手上的土地，增加廉價的出售公營房屋的供應。因為很多土地在私人發展商手上，估計四大發展商手上共擁逾四千萬平方呎可發展樓面面積，另有逾九千萬平方呎的農地。林鄭希望利用私人發展商手上的土...

2017-05-27