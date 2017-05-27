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﻿蔣怡呻老公無時間陪囡囡

2017-05-27 列印
■翁狄森（右）前晚特別為新作品舉行晚宴。
■蔣怡（右）與李蕙敏均工作忙碌。
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　　著名珠寶設計師翁狄森（Dickson）旗下珠寶品牌推出新作「十二花神傳說」，並於前晚舉行晚宴，太太蔣怡（CoCo）和好友李蕙敏（Amanda）均現身支持。與Dickson育有一女的CoCo表示會努力做好媽咪本份，不考慮再生，她說：「老公淨係諗住花臣，都唔會放心思喺小朋友身上，我有時都提佢放假要陪下個女。」Amanda亦認同湊B很不容易，CoCo聞言笑謂：「唔係個個都似我個女咁乖巧。」

　　至於Amanda則透露工作忙碌，「會拍戲唱歌，新MV已經拍好就推出。（老公支持嗎？）老公、家人、朋友都全力支持，O依家世界冇以前咁簡單，複雜咗，工作會更為困難。（造人大計都要停一停？）造下停下，急唔嚟。」
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