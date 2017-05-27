 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 娛樂

﻿關淑怡涉兩罪提堂 押後至7月中聆訊

2017-05-27 列印
■關淑怡（右）木無表情落車，精神尚可。
■日前凌晨關淑怡於社交平台貼相及發文，自言目前一切安好。
Previous Next

　　50歲關淑怡被控今年3月涉嫌於愉景灣酒店的餐廳普通襲擊及刑事恐嚇，昨午三時於西九龍裁判法院提堂，她與律師團隊一行4人預早於2時10分乘銀色私家車抵法院正門下車，她身穿全黑套裝現身。

　　開庭時庭內有11名庭警、7名保安嚴陣以待，並有20多名記者旁聽。代表關淑怡的律師以雙方未收齊文件為由申請押後聆訊，控辯雙方同意加保釋條件，包括不可接觸證人及不可踏足案發酒店。法庭職員宣讀有關控罪，問關淑怡是否明白，她先後三次細聲答了「明白」。法官宣佈案件押後至7月10日下午2時半聆訊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd