 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 娛樂

﻿Baby產後處女劇扮OL

2017-05-27 列印
■產後首拍劇的Baby演一個白領上班族。
■Baby與《創》劇台前幕後出席開機儀式。
Previous Next

　　Angelababy（Baby）產後復出的第一部電視劇《創業時代》昨日在北京開拍，Baby在劇中飾演一位白領麗人（OL），與男主角黃軒攜手演繹一段為追求夢想而踏入IT界的創業故事。

　　Baby除了在開拍前多次與男主角圍讀劇本外，她更拜訪了一些專業人士，協助她了解業界的知識。過往多數演古裝的Baby坦言飾演這個角色很有壓力，所以她特在工作人員陪同下，到互聯網公司取經，學習白領女性的說話及神態，希望可以令角色更立體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd