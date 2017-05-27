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﻿南韓對菲發旅警 金秀賢留馬尼拉掘金

2017-05-27 列印
■金秀賢昨在馬尼拉出席代言活動。
■金秀賢完成工作後將啟程返韓。
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  韓國「長腿男神」金秀賢近日飛往菲律賓出席代言活動並宣傳新片《Real》，卻因當地南部發生武裝衝突而實施戒嚴，韓國更因此向菲律賓部份地區發出旅遊警示，讓不少粉絲擔心偶像的安危。他所屬的事務所隨後證實金秀賢仍停留在馬尼拉，但無安全問題，待他完成工作後便會啟程返韓。金秀賢昨午亦以一身深藍色西裝，在馬尼拉出席一電器品牌的新產品發佈會，並即場播出《Real》的預告片。

　　此外，朴海鎮原訂下月24日來港舉行粉絲見面會，但因要調整其拍攝檔期，大會昨宣佈見面會將延至9月初舉行；朴海鎮為此感失望之餘，亦對眾粉絲感抱歉。圖：網上圖片
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