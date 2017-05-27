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﻿涉藏大麻受審 田中聖頭耷耷送檢

2017-05-27 列印
　　日本尊尼組合KAT-TUN前成員田中聖，前日涉因在座駕藏有大麻被捕後，昨早與其他疑犯同乘大巴離開涉谷警署，再送往東京地檢處接受審訊，吸引超過10家電視台及50名記者冒雨追訪。田中在車內全程低頭，未能看清其容貌。

　　警方昨亦公開更多調查及審問內容，指田中被捕時車內除發現大麻花，還有一張已用過的捲煙紙及幾張未用過的煙紙，並有數個濾嘴及幾包煙葉。田中在警署內承認自己會捲煙吸食，每日吸食10至20支，不過他前日卻否認大麻屬他所有。及至下午，警方再到田中的寓所蒐證，並帶走兩箱物品。另外，一般認罪藏有大麻會監禁6個月及緩刑3年，不認罪最終定罪有可能被判監1年。
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