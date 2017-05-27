﻿嘜實兩男左右逢源 袁嘉敏為避追訪急搬竇

擁34D豐滿上圍袁嘉敏，最近被踢爆翻撻富貴鬼佬男友Kenneth兼跟黎諾懿已婚「5億」大舅Ivan Lee過從甚密，連月來周旋兩男之間，不用返內地登台的日子，袁嘉敏幾乎晚晚去蒲好happy，惟劈腿一事通天後，袁嘉敏即大呼無癮，為免再被傳媒壞好事，豪遊歐洲兩星期的袁嘉敏將於今晚返港的她決意搬竇，目標仍是中半山區豪宅，全力向上流社會進發。 採訪：彭保迦



憑《鴨王》脫出錢途的袁嘉敏，成功脫貧由山腳搬到中半山豪宅曉峰閣，過去兩年在內地狂接登台騷和內地電影，實行大小通吃密密執，而跟三哥合作的驚慄懸疑片《謎証》於下月底上映，袁嘉敏順勢接獲十場登台騷，確係錢途無限。小富婆日前更請雙親豪遊歐洲兩星期，使30萬港紙都濕濕碎。



性感肉照誘人



曾揚言「係男人都想同我做」的袁嘉敏，久不久在網上發佈性感肉照，繼年初在浴室自拍裸照後，近日又放出多張火辣三點式靚相，展示其白滑靚body，引死仔的表現，難怪經常收到「飯局」邀請，袁嘉敏早前接受ViuTV訪問便自爆這兩年先後推掉過百單「飯局」。



事實上，出身草根、童年住鐵皮屋的袁嘉敏自小立志向上流，即使經常不在港，也堅持月租四萬的曉峰閣，留港的日子不是落中環太子大廈SEVVA打躉，就是跟朋友落中環夜蒲，飲紅酒歎雪茄，生活高品味，早前夜蒲重遇「Laughing哥」謝天華時，更無顧忌當眾調情，熱情又奔放。



有意回流香港



惟近日被踢爆翻撻富貴鬼佬兼搭上「五億」人夫Ivan Lee後，袁嘉敏即有意搬竇，「Candy好早已想搬，係人都知佢住曉峰閣，今次再搬都會係同區單位，但就講明唔會向傳媒透露新住址，免得出入唔方便。」身邊人更透露，袁嘉敏買樓決心好強，但就並非之前講的五百萬細單位，「五百萬點買樓？Candy鍾意住中半山，貪空氣好，行山又方便，早排都有去睇樓。」中半山豪宅閒閒地兩三千萬無走雞，袁嘉敏目標果然遠大。



至於當日敗走的袁嘉敏，近日有意回流返港工作，自設工作室接Job的她除六月頭接拍一部英語短片外，早前更跟ViuTV和奇妙電視傾合作，五月初又自資拍攝全裸寫真，預計七月書展推出，「出寫真係Candy心願，意識都好大膽，佢覺得靚相一定要趁後生影，而且可以用來送畀各地老闆。」袁嘉敏身邊人說。