 Advertisement
  • 2017年5月27日 星期六
  • 25º
  • 73%
熱門： 港珠澳大橋恐襲iPhone珠峰唐詩詠

日報新聞 > 娛樂

﻿華仔偕朱麗倩 哀祭陳佩華

2017-05-27 列印
■華仔戴上口罩低調現身。
■朱麗倩（戴口罩）細心地攙扶華仔。
■學友與張家輝等亦有到場致祭。
■華仔在紀念冊撰文悼念佩華姐，並有收錄兩人的舊照。
Previous Next

　　資深電影人陳佩華上月底不敵癌魔離世，享年68歲，昨日於九龍城浸信會舉行安息禮拜，遺體將於今早10時移送火化。葉德嫻、張學友、張家輝、樂易玲及王祖藍等，昨均以素服到場致祭。

　　佩華姐生前和劉德華合作無間，多年來視華仔如親人般疼錫。自年初墮馬受傷後，停工養傷未有出席公開活動的華仔，昨晚偕太太朱麗倩低調地出席安息禮拜，哀送摯友。據悉，華仔夫婦在場內與契媽葉德嫻並排而坐。晚上約8時40分，撐着拐杖的華仔在朱麗倩攙扶下，步往後門離開，華仔行路時看來似未太吃力，他亦先讓太太先上車後才登車一起離開。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd