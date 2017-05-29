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﻿左眼感染紅腫 阿佘直播「緝兇」

2017-05-29 列印
■阿佘除下紗布展示腫眼。
■阿佘亦貼出滴眼藥水相片。
■Stephy貼相透露病況。
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　　昨日踏入42歲的佘詩曼，早上驚見自己左眼紅腫即赴醫院看急症，眼睛受細菌感染的她仍守諾，左眼貼上紗布和粉絲玩社交網直播，其間更不斷滴眼藥水！

　　阿佘於直播時更公開「緝兇」道：「眼球好似刀割咁痛，以為自己視網膜脫落，估不到生日都要去醫院。我昨晚同大班朋友慶祝生日，究竟是誰插我隻眼搞成這樣?快啲講⋯⋯我不會嬲！」身在家中玩直播的阿佘更表演單眼沖咖啡呢！

　　另外，熱愛排球的鄧麗欣(Stephy)貼相及留言透露，「上一次頸椎受傷係2010年……7年後又來一次頸椎+肩胛肌發炎」，未能全力出賽的她「希望盡快復原，下場繼續努力！」

圖：網上圖片



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