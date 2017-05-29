﻿歡迎許廷鏗加盟華納 衛詩連詩雅爭取洗牙折頭

華納旗下歌手衛詩（Jill）和連詩雅（Shiga）昨日出席一公開活動，談到約滿星夢的許廷鏗（Alfred）落實加盟華納，Jill及Shiga大表驚訝，公司尚未公佈，但她們均歡迎許廷鏗，更嚷着要找身為牙醫的他洗牙！



Shiga說：「一來近水樓台應該有折頭；二來我向來怕睇牙醫，有個相熟又手勢好的就最好不過！」記者笑指她們只顧找Alfred睇牙卻非合唱，Shiga說：「合唱都想，公司現在這麼多人可以整首大合唱呢！（有傳周柏豪離巢？）我跟柏豪是同一經理人，怎樣都會經常見面，幸好他已婚才不會傳緋聞呢！」Jill則稱，聽聞華納簽了一男一女新人，男的有點像柏豪，同樣會彈琴呢！











