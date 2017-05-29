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﻿雯女《跨界》被淘汰惹質疑 　　

2017-05-29 列印
■雯女以低胸戰衣亮相《跨界》。
■不少網民亦大讚雯女的唱功。
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        鄧萃雯前晚在內地音樂節目《跨界歌王》，獻唱范曉萱的歌曲《哭了》，該曲頗難掌控演繹，但雯女顯得游刃有餘，最後回眸令不少觀眾大為動容。評審成員黃子佼大讚道：「回眸一笑，讓很多人想起了小蝶（雯女在《我和春天有個約會》的角色）我覺得特別棒！」

雯女坦言綵排時很想哭，但情況不容許，「因為一想哭就唱不下去了！」

　　雯女與內地藝人陳赫合唱無線80年代版《射鵰英雄傳》主題曲《鐵血丹心》，陳赫的廣東話發音令人忍俊不禁，但雯女不受影響，淡定地完成演唱，她的歌喉更獲不少網民盛讚，更戥她被淘汰不值，紛盼她能在該節目「復活」再戰！



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