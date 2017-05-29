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﻿峯岸南質疑張根碩整容捱轟

2017-05-29 列印
■張根碩與峯岸南在節目內有說有笑。網上圖片
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  日本女團AKB48成員峯岸南與韓國男星張根碩日前作客日本綜藝節目《DOWNTOWN NOW》，前日在當地播出，兩人於節目內邊食邊談天，齊交流日韓藝人不同之處，氣氛融洽。

  不過眾人食完飯離開後，峯岸南笑笑口說：「有件事想問但沒問到，想問他（張根碩）是否整形了？」嚇得在場其他嘉賓直呼：「不能這樣問吧！」節目播出後引起大批日韓粉絲的不滿，紛在峯岸南的社交網留言，直斥她沒禮貌，應公開向張根碩道歉；不過亦有網民認為，她的言論只為節目效果開的玩笑。
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