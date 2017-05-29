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﻿倫敦劇場炸彈疑雲  《星戰》約翰中止演出疏散

2017-05-29 列印
■約翰（右）為舞台劇《Woyzeck》男主角。
■約翰在劇場疏散時坐於公園內。
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  《星球大戰：原力覺醒》男星約翰保也加，近日於英國倫敦Old Vic劇場演出舞台劇《Woyzeck》，惟於當地時間前日下午卻惹來炸彈疑雲，劇場方面隨即決定中止演出並進行緊張疏散。

  據英國傳媒《太陽報》，警方收到劇場安全警報後，即派出武警及消防員並封鎮現場，鄰近商店、食肆等同樣需要疏散。警方於劇場內徹底搜查後未發現炸彈，於90分鐘後解除封鎖線；而劇場事後亦在官方Twitter留言：「根據警方建議，晚上演出會如期進行。」約翰亦有留言：「多謝。」圖：網上圖片
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