﻿林盛斌生腎石入院：小便都痛！

林盛斌（Bob）前晚擔任屯門沙灘節司儀，說到早前因腰間位置劇痛，經檢查發現生腎石要急入院治療，「醫生我少飲水多食肉及經常忍尿所致，要在尿管裝上支架，慶幸腎石已經尿道自然排出。」Bob又笑指這次是男人最痛，「裝支架後，小便確實好痛，聽醫生講女人最痛係生仔，男人最痛係生腎石和膽石。」Bob坦言辛苦了懷孕的太太，早前去雲南探訪時，三個女兒齊齊病，而他卻不在身邊。



當晚表演嘉賓之一的Kellyjackie身形暴脹，她表示早前因胃部不適入院照胃鏡，始發現有胃瘜肉，幸而是良性，隨即做切除手術，她又指或因這年齡新陳代謝較慢，導致身形腫脹不少。此外，RubberBand下個月將與樂隊Yellow！野佬在九展開騷，場內有酒賣，但不用「18禁」，只要不賣給未滿年齡人士即可。







