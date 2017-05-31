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﻿川越美和9年前倒斃家中

2017-05-31 列印
  90年代初走紅日本藝能界的偶像川越美和，昨日驚傳9年前去世，臨終時生活貧困，更陳屍家中，終年35歲。

  1988年出道的川越美和最初星途平坦，89年憑第四張單曲《只看着夢》奪第31屆日本唱片大賞之新人獎，隨後活躍於影視界。然而隨着時間過去，川越美和事業漸走下坡，最後一套電影是在《鬼太郎》中扮演女主角井上真央母親，其後便消失演藝界。

  據知她曾被圈中人騙財，最後要申請破產。昨日出版雜誌《週刊女性》報道，川越美和08年4月被發現在家中死亡，遺體安葬在家鄉鹿兒島。
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