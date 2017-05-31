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﻿馮盈盈自認運動白癡

2017-05-31 列印
■左起：陳雅思、馮盈盈和劉穎鏇出席龍舟競渡活動。
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    三位港姐馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思等昨出席沙田龍舟競渡活動，三女表示有興趣划龍舟，還提議組成「Miss Hong Kong」女子隊。馮盈盈透露，早前拍攝節目《學是學非》發現划龍舟比想像中難，還不慎潑濕湯洛雯。她自認是運動白癡，故較鍾情運動型男仔，不單可帶她做運動，又可貼身指導，而男友平時愛打冰上曲棍球。至於劉穎鏇和陳雅思曾玩過獨木舟，覺得划龍舟着重團隊精神，陳雅思更笑言若有運動服也想落場參與。
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