﻿陳瀅請男粉絲飲口水尾

陳瀅現身銅鑼灣出席咖啡活動，現場她將自己飲過的咖啡轉贈給男粉絲時引來起哄，她透露以前讀書時會亂飲同學的飲品，亦試過偷飲暗戀對象的飲品，雖然之後沒有成功拍拖，但感覺好sweet！至於她的粉絲有沒有拿走她飲過的水？她估計不會，因為她的粉絲好乖，亦未遇過變態粉絲。



而早前陳瀅與何雁詩曾合租單位同住，最近有指何雁詩與男友鄭俊弘秘密同居，陳瀅否認何雁詩「有異性冇人性」，堅稱對方只是因掛住爸爸媽媽搬回大埔的家，她更笑言自己做得不好，給不到何雁詩母愛及父愛，所以要「分居」。







