﻿連詩雅孖「蛙后」表妹現身 江忞懿拒評歐鎧淳廣告爭議

連詩雅和表妹、有港隊「蛙后」之稱的江忞懿昨出席港台活動，詩雅表示表妹江忞懿從小已是運動型女生，見面時也會關心對方在游泳及學業的成績，而表妹以往返學前更會操練泳術，令她不禁大讚為何這般犀利。問到可會叫表妹介紹男生給她認識？詩雅笑言擔心表妹身邊的朋友年紀會太小。



江忞懿則笑指表姐連詩雅一向很維護又錫她。談到泳隊隊友歐鎧淳近日在廣告情節中顯示其自由式「3分27秒」的成績惹爭議；江忞懿直言未看過該廣告，所以不會評論太多，又認為凡事有正面和負面。問到可有興趣拍廣告？她表示如不阻礙練習游泳也可以嘗試。