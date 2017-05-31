﻿預演婚前派對 王君馨拉姊妹隊酒 莊思敏陳蕊蕊剝淨Bra

31歲的王君馨（Grace）去年11月中跟長居美國的Banker男友Daniel登記排期結婚，月前已低調簽紙正式升呢人妻，將於7月11日在香港舉行婚禮。近排，準新娘Grace和莊思敏及陳蕊蕊等拍攝新電影《醉爆閨蜜》，日前拍攝一場四姊妹落Club飲酒，醉後大鬧party的戲份，眾人飲酒跳舞顛番晚，準新娘都話似足婚前告別單身派對呢！不過Grace婚前封胸僅晒長腿，露肉大任就交畀兩大咪神。只見莊思敏和陳蕊蕊hyper跳舞除衫，最後剝淨個bra大騷身材，好鬼香艷！採訪 : 李權威



早前，王君馨在「520」大晒和丈夫的浪漫婚照，爆乳夾出4吋事業線，33C豐滿上圍唔講得笑！不過，準人妻曾話Honey唔太like佢咁性感，所以近日正為錢國偉監製的電影《醉爆閨蜜》開工，飾演傻大姐的她就眼鏡娘look封胸演出。



日前朝早，一班索女王君馨、莊思敏(Jacquelin)、陳蕊蕊和長髮新人陳美伊上船拍攝一場重頭戲。講述四女潛入Disco飲酒狂歡，誤取了別人東西，但眾人斷晒片，要慢慢搵番當晚記憶。Grace戴上老土眼鏡扮演傻更更剩女。而Jacquelin三人就一副夜蒲戰鬥格。四女隊酒好high，其間Grace忍唔住爆句「我未試過咁近距離目及仔O架！」陳美伊猛話想上台唱歌，莊思敏就眯眼抵死話：「想唱咪畀啲打賞佢哋(band友)囉」語畢，四女化身餓狼行近舞台，不斷塞錢入扮演主音的姜文杰Benji身上，餓女乘機摸仔，Benji彈句「我唔係舞男呀！」抵死惹笑。



餓女摸仔



最激戲肉終於登場，四女成功「搶灘」上台hyper跳舞。先係34E陳蕊蕊solo脫下外衣、露出白bra，狂fing衫大跳勁舞。然後輪到好醉的Jacquelin與身旁band友交換tee。她最終剝淨個lace bra，仲要繼續跳，波濤洶湧，全場尖叫high爆。劇情發展係點？梗係班女醉到斷片闖禍啦！想知有幾香艷和好笑，快啲上頭條POPnews睇片啦！