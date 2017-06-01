﻿UIE宣佈不續約 退出After School

韓國近月有多支女團宣佈解散，After School（AS）成員UIE昨亦突然宣佈約滿所屬經理人公司後不再續約，並正式從隊中「畢業」，令不少粉絲大感震驚！



據韓媒《STARNEWS》報道，UIE昨公開寫滿一頁紙的親筆信，宣佈退團消息，她表示感覺離剛出道時才沒多久，不知不覺卻已過了8年了，「原本覺得『畢業』這個詞對我而言很遙遠，但這次輪到我了。今後我不再是After School成員UIE，但我永遠不會忘記自己曾是After School的畢業生。」，並感謝一路支持她的粉絲和成員。至於經理人公司方面，則表示不管UIE之後在哪裏發展，都會努力支持她。



